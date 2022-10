Raamatu prügiks liigitamine pole pühaduseteotus ega häbiasi

Kõik teavad, et koni ja plastik on halb prügi. Et ühekordsed titemähkmed lagunevad looduses 1000 aastat. Et aga ka raamat võib muutuda prügiks, kusjuures väga tülikaks jäätmeks, keeldub mõistus sageli aktsepteerimast. Vahel tundub, et isegi sel teemal rääkimine pole kuigi viisakas.