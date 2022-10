Lauri Liiv: „Käsi südamel, minul ei olnud mingisugust ambitsiooni minna üksinda lavale. Vastupidi!“

Paar aastat tagasi otsis Lauri näitemängu, mis oleks mõeldud väiksele koosseisule. „Natuke oli koroonakäsi ka mängus, et tekkis mõte teha väikse trupiga lavalugu,“ räägib ta. „Teine põhjus oli see, et suure pundiga lavastusi on tehtud küll ja küll, ent kammerlikku tükki, kus on pisike punt inimesi, polegi teinud. Tahtsin, et oleks teistmoodi töö, mis endalegi põnevam teha.“