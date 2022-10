Karl Madist tabas miniinsult: „Keha ei käitunud nii, nagu ma ootasin. Käsi suri ära, tunne oli selline, et igal pool on nõelad.“

„Ma ei tundnud end halvasti, aga keha ei käitunud nii, nagu ma ootasin. Käsi suri ära, tunne oli selline, et igal pool on nõelad. Arvasin, et see läheb üle. Üllatus saabus siis, kui ma kõndides koperdama hakkasin, eriti keeruline oli trepist ülesminek. Sain aru, et midagi on valesti.“