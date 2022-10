ÕL VIDEO | Väärkohtlemine lapsepõlves, enesevigastamine ja aastaid kestnud ravimisõltuvus: noore naise teekond tervenemiseni

„Võtsin ravimid sisse, magasin ja ei tundnud mitte midagi – ei viha ega kurbust, vaid olingi lihtsalt üks emotsioonitu inimene. Lõpuks olin oma kolme kotiga tänaval, kodutu. See oli minu murdepunkt, kus ma sain aru, et mul on probleem ja et ma ei saa enam samamoodi jätkata,“ meenutab viimase õlekõrrena Lootuse külla sõltuvusravi saama läinud Rosangelica Raidma (26), kes on vabaks saamas enda minevikuhaavadest ja sõltuvusest ning tänu sellele kaotanud ka 48 kilogrammi. Nüüd aitab ta enda kogemusega teisi naisi allakäigutrepist üles.