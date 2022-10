Seksuaalne kuritarvitamine Paris Hiltoni koolis: „Meile korraldati öösel günekoloogilisi läbivaatusi. Ja seda ei teinud arst!“

41aastane Hilton väitis New York Timesi intervjuus, et Utah' osariigis asuva Provo Canyon Schooli meestöötajad korraldasid talle ja ta kooliõdedele öösiti günekoloogilisi läbivaatusi. „Hilja öösel, see pidi olema kolme-nelja paiku, viidi mind ja teisi tüdrukuid ühte ruumi ja seal korraldati meile arstlikke läbivaatusi.“