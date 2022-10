"Suure Paugu teooria" täht on lapseootel

Kaley ja „Ozarki“ näitleja Tom Pelphrey (40) tutvusid kevade hakul Tomi seriaali uue hooaja esilinastusel - see oli armastus esimesest pilgust. Nüüd teatas kumbki eraldi Instagrami-postitusega, et neile sünnib tütar.

Kaleyl on seljataga kaks abielu, mõlemad eksmehed on sportlased. 2013-2016 oli ta abielus tennisist Ryan Sweetingiga, mullu septembris purunes samuti kolm aastat kestnud abielu nimeka ratsasportlase Karl Cookiga. Ehkki Kaley on leidnud armastuse, lubab ta enam mitte abielluda.