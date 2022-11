Paljukiidetud raamat „Maitsed minu elus“ (Helios, 2022), mille autoriks on näitleja ja režissöör Stanley Tucci, on kiitust pälvinud põhjusega. Tucci paneks kirja justkui oma eluloo – väga lihtsustatud versiooni sellest –, tuues välja kõige olulisemad hetked, mis on seotud toiduga.

Loomulikult saab kõik alguse lapsepõlvest: itaalia perekonnas sündinud Stanley nägi juba poisikesena, kui palju rõhku toidule pannakse – ja kui erinevalt võib see maitseda. Näiteks ei tahtnud tema ja ta õed kunagi sõprade juures söömas käia, kuid nende sõbrad Tuccide juures küll. Raamatut lugedes saate aru, miks see nii oli.

Maitsed on Stanleyle muidugi olulised – hiljuti pidi ta rinda pistma vähiga, mis võinuks lõppeda sellega, et ta ei saa enam iial korralikult rääkida ning ühtegi head maitset tunda. Kuidas sellest taastumine läks, saab lugeda juba raamatust.

Eelkõige keskendub Tucci muidugi pastale, ja olge hoiatatud, see tõesti ajab suu vesistama ning tekitab tahtmise kohe oma lemmiktoitu süüa! Kuid ta räägib nendest kogemustest väga värvikalt ja kasutab vajadusel enda väljendamiseks ka vandesõnu, nii et isegi minusuguse küüniku, kes enamiku kirjanike naljade peale võib-olla korra mühatab, suust kostub paar naerupahvakat. Kuid olgem ausad – neid retsepte, mis raamatusse lisatud on, ei proovi ma tõenäoliselt enne, kui olen pensionil ja mul on piisavalt aega ja tahtmist, et pool päeva pliidi ääres vaaritada.