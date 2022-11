Jason Rekulaki „Piltidesse peidetud“ (Helios, 2022) on hoogsalt kulgev põnevik – pole ka ime, arvestades, et Rekulak on ise aastaid kirjastajana töötanud ning teab, kuidas lugejaid põnevil hoida. Ka müsteeriumite kuningas Stephen King on seda raamatut soovitanud.

Peategelane Mallory on endine narkomaan, kes saab tänu oma tugiisikule võimaluse töötada lapsehoidjana. Kuigi pereisa Ted tundub alguses Mallory vastu olevat, leebub ta üsna pea, kui tüdruk tööle on hakanud ning näeb, kui väga Teddy temaga olemist naudib.

Küll aga märkab Mallory üsna pea, et Teddy ei naudi väga teiste omavanustega seltsimist ja eelistab selle asemel palju joonistada – milles ei olekski ju midagi halba, kuid kuna Teddy joonistused lähevad üha hirmuäratavamaks, ei tundu asi neiule päris õige. Peagi saab ta teada, et vana legendi järgi mõrvati väikses abihoones, kus ta elab, üks Anna-nimeline naine. Ta kahtlustab, et võib-olla käib Anna – keda Teddy kutsub Anyaks – läbi viieaastase poisi abi palumas, et tema salapärane kadumine lõpuks lahenduse saaks. Kogu lugu muutub järjest segasemaks ja ohtlikumaks, kuni ühel hetkel saab Mallory tõele jällile: Teddy joonistused vihjavad hoopis millelegi muule, millelegi palju värskemale…