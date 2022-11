Lucinda Riley raamatu „Mõrvad Fleat House'is“ (Varrak, 2022) peategelane on uurija Jazz Hunter, kel oli Londonis edukas politseinikukarjäär, kuid otsustas päevpealt lahkuda, kui sai teada, et tema abikaasal on nende ühise kolleegiga salasuhe. Ta loodab uues kodukohas Norfolkis aja maha võtta ning tegeleda hoopis maalimisega – oma teise kirega –, kuid kui tema lähedal asuvas erainternaatkoolis sureb kooliõpilane, palub Jazzi endine ülemus tal siiski asja uurima hakata.

Charlie Cavendish oli Püha Stefani kooli suurim ülbik ja kiusaja, kuid tal oli üks nõrk koht: ta oli aspiriini vastu allergiline. Ühel õhtul vahetab keegi tema igapäevaselt võetavad rohud just nende, Charlie jaoks surmavate tablettidega. Tema surnukeha avastatakse alles järgmisel hommikul.

Kui alguses tundub, et tegu on õnnetusega, hakkavad salapäraselt surema ka teised kooliga seotud inimesed. Jazzi ülesandeks on tõde välja selgitada – ja see on palju ootamatum, kui arvata võiks.