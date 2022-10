Raskelt alanud täiskasvanuelu! „Vallalise kaunitari“ noorim osaleja Johannes: pärast venna surma olen palju pidanud oma psüühilise heaoluga tegelema

„Olen noor kutt, kes üritab kuidagi praeguses maailmas hakkama saada ning tulla toime oma erinevate probleemidega. Aga üldplaanis ikkagi üritan oma elu edasi viia just fotograafia ja muusikaga. Õpin ka sessioonõppes visuaalset kommunikatsiooni,“ tutvustab end saatest „Vallaline kaunitar“ televaatajatele tuttav Johannes Idasaar (20). Teleekraanilt igati heatujulise ja naerusuisena paistnud noormees tunnistab avameelselt, et võitleb pärast venna surma depressiooni ja ärevushäirega. „Aga isegi kui see must auk tundub põhjatult neelav, siis ka sellest on võimalik ükskord välja ronida,“ on Johannes tuleviku osas optimistlik.