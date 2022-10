KUUMAD KLÕPSUD | „Armastuse maleva“ Annika haaras bikiinid ja põrutas Egiptusesse Eestit esindama

Kui missilindist ja kroonist on saanud popkultuuri tugisambad, siis Miss Intercontinental üritusest on saanud üliglamuurne sõu. Maailm on selle võistluse viiekümne toimumisaasta jooksul palju muutunud. Missitiitli omanikud on teinud kõrgetasemelist karjääri valitsuse, äri, rahanduse, filmi ja moevaldkonnas. Need on naised, kellel on jõudu ja armu, pühendumust ja intelligentsust, stiili ja sisu maailma muuta.