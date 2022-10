Lavastaja Kalju-Karl Kivi läks kooli õpetajaks: ainult loominguga tegeldes on oht muutuda liiga suureks eneseimetlejaks

„Õpetajatöö on väga sarnane näitleja ja lavastaja tööga, kus on samuti vaja toimuvat analüüsida ja peegeldada,“ räägib noor lavastaja Kalju-Karl Kivi, kes võttis vastu uue väljakutse ja on nüüd kuu aega töötanud Tallinna kunstigümnaasiumis ajalooõpetajana. „Teatritööd ikkagi jätkan, aga praegu on fookus õpetajatööl.“