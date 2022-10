Viiekordne mõttemängude maailmameister: „Õhtute kaupa teleri ees istumine aju ei stimuleeri.“

Hiljuti Londonis peetud mõttemängude maailmameistrivõistlustel napsas Andres Kuusk endale pärast nädal aega väldanud 12tunniseid võistluspäevi maailmameistrivõistluste kuldmedali. Selle tiitli pälvis riskijuhina töötav Kuusk juba viiendat korda. Viimati teenis ta võidu välja aastal 2016. Sama palju tiitleid on võitnud peale tema ainult Google AI arendaja, Google Deep Mindi kaasasutaja ja tegevjuht Demis Hassabis.

Maailmameistrivõitlustel, millel on osalejaid rohkem kui sajast riigist, on esindatud väga lai ampluaa erinevaid mänge, alates klassikalistest mängudest nagu male ja kabe kuni pokkerini välja. „Avatud klassis on konkurents nii tihe, et esikolmikusse jõudmiseks peab treenima vähemalt poolprofessionaalsel tasemel,“ räägib Kuusk. Ta on olnud aastaid professionaalne mõttesportlane, aga viimastel aastatel tegeleb sellega põhitöö kõrvalt. MMiks valmistumiseks tuli nädalas treeninguteks näpistada vähemalt 20 tundi.

„Väga üldiselt võttes on kaks moodust treenimiseks: teooria ja praktika,“ märgib maailmameister. Ta selgitab, et praktika tähendab kellegi vastu mängimist, näiteks malet, kabet või ka sudokute lahendamist kas füüsilise laua taga või siis internetis. „Teoreetiline trenn aga kujutab endast teatud seisude või positsioonide analüüsimist, et võistluste ajal sarnase seisu puhul oleks juba teada, mis on parim plaan selle lahendamiseks,“ selgitab Kuusk ja lisab, et vahel on Eesti koondis korraldanud ka kokkusaamisi ja treeninglaagreid.