„VILLA“ | SAAME TUTTAVAKS! Tulevane advokaat Rovin Raie: kui suudan inimestele väärtust pakkuda, siis neid ei huvita, et käisin noorena reality’s või kirjutasin nilbet muusikat

Tõsielusaates „Villa“ kaasalööv Rovin on justkui sündinud staar – juba väiksena vallutas ta lavalaudu tantsides ja lauldes. 2500 kandideerija seast välja valitud noorhärra on seiklushimuline noor, kellele meeldivad katsumused ja olukorrad, kus tuleb mugavustsoonist välja tulla. Just seetõttu otsustas ta kandideerida „Villasse“. Ta ei pelga tunnistada, et kindlasti oli üheks tõmbefaktoriks ka fame (kuulsus – ingl. k) ja tuntus.