ÕL VIDEO | „Rannamaja“-Brita: matemaatika valemite tuupimine ei anna elus mitte midagi juurde

„„Villa“ on ju kordi parem kui „Rannamaja“,“ tunnistab endine ujuja ja praegune tõsielustaar Brita Rannamets. „Kui vaatad „Villat“, siis seal on see ülikaunis eksootiline vaade. Kõik on nii luksuslik ja ilus. Ja siis vaatad „Rannamaja“, kus Eesti metsade vahel asub mingi imelik majake. No ma ei tea,“ julgeb Brita kodumaist tõsielusaadet pisut kritiseerida.