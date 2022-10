ÕL VIDEO | „RANNAMAJAST“ RIIGIKOKKU? Cassandra: valitsus peab geiabielu legaliseerima, sest kõik inimesed väärivad armastust

„Olen nii palju kuulnud, kuidas öeldakse „mul on niikaua ükskõik, kuni nad minu ees ei tee midagi“ või „hoidke see enda teada“, mis siiski väljendab seda, et sa oled homofoob,“ põrutab nooruke tõsielustaar. Õhtulehe videos räägib suunamudija, milline on olnud tema elu pärast saadet. Lisaks saame teada, milline on tema arvamus nii meestest, LGBTQ+ kogukonnast kui kuulsusest.