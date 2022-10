ÕL VIDEO | „RANNAMAJAST“ RIIGIKOKKU? Cassandra: esimene seadus, mille ma poliitikuna vastu võtaksin, oleks geiabielude legaliseerimine

„Tegin OnlyFansi konto, sest olen sellest palju positiivset kuulnud,“ räägib „Rannamaja“ kolmanda hooaja osaleja Cassandra. „Mõtlesin, et kui olen „Rannamajas“ ära käinud, siis saan sealt [OnlyFansist] natuke taskuraha. Peab tunnistama, et teenisin suht hästi,“ jutustab nooruke tõsielustaar. Õhtulehe videos räägib suunamudija, milline on olnud tema elu pärast saadet. Lisaks saame teada, milline on tema arvamus nii meestest, poliitikast kui kuulsusest.