Ines: praegu ma elan lapsele ja töö on see, mis võtab minu vabad päevad

„Minu jaoks on puhkus see, kui ma sõidan kusagile kaugele ära ja ma saan veini juua ning golfi mängida. Viimati puhkasin päriselt 2020. aasta 1. jaanuaril,“ vahendab Menu saadet.

Ines tunnistab, et tänavune aasta on talle pakkunud palju põnevaid tööalaseid projekte. „Praegu ma elan lapsele ja töö on see, mis võtab minu vabad päevad. Päris puhkust pole mul tükk aega olnud.“