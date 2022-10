GALERII | PÖÖRANE AVAPIDU! „Rannamaja“ hooaja juhatas sisse sügiskümblus!

Mõnusas kümblustünnis said osalejad soojas vees sulistades suviseid sarja võtteid meenutada, et seejärel siirduda vaatama „Rannamaja“ avaosa, mille esitlused veebiplatvormis Go3 on juba palju vastukaja saanud – ikka tänu tõelisele kirgede möllule ja suhtepööretele, mida saadavad intriigid, üllatused, pettumus- ja õnnepisarad ning ettearvamatud juhtumised.