Ilmus kogumik Eesti elu väheräägitud juhtumitest

Sel nädalal tuli trükist kogumik „Ajaloo lood. Värvikaid juhtumeid elust Eestis“. 240-leheküljeline raamat sisaldab ajakirjas Eesti Ajalugu ilmunud 19 artiklit mõnest märkimisväärsest, kuid väheräägitud sündmusest, isikust või nähtusest alates 19. sajandist kuni nõukogude aja lõpuni. Nende hulgast leiab kirjelduse kosmonautidele karbonaadi ja jäätise tootmisest Tallinna külmhoones, kokkuvõtte salajastest dokumentidest punaarmeelaste kuritegude kohta, Merivälja ufojuhtumi võtmeisiku Aleksandr Dejevi elukäigu, Eesti oma Nostradamuste ennustused ja palju muudki.

„Sellest saab tänavu sügisel viis aastat, kui Elukiri ajaloole pühendus ja hakkas ilmuma Eesti Ajaloo nime all,“ ütles kogumiku koostaja ja ajakirja Eesti Ajalugu peatoimetaja Marko Kadanik ilmumise ajastamise kohta. „Oleme püüdnud tõestada, et ajaloost saab rääkida mitte üksnes akadeemilises võtmes, vaid ka hoogsalt, köitvalt ja ehk lõbusaltki, ilma et faktitäpsus selle all kannataks.“