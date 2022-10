Laulja Maie Parrik organiseeris Heli Läätsele ja Peeter Saulile mälestuspingi

„Rahvas armastas neid. Heli oli minu lemmiklaulja number üks,“ ütleb laulja, luuletaja ja kultuuriaktivist Maie Parrik, kelle initsiatiivil said dirigent Peeter Saul ja tema abikaasa, lauljatar Heli Lääts, Kadriorgu Luigetiigi äärde nimelise pingi. See on juba seitsmes mälestuspink, mis muusikalembese proua õhutusel Tallinnas endale koha on leidnud.