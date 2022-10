Prints Harry ja Elton John kaebasid Briti kõmulehe väljaandja kohtusse

BBC Newsi teatel on lisaks Harryle ja Eltonile alustanud firma Associated Newspapers Ltd (ANL) vastu kohtuteed näitlejannad Elizabeth Hurley ja Sadie Frost ning paruness Doreen Lawrence. Viimase poeg mõrvati ligi 30 aastat tagasi vägivallaakti käigus. Sir Elton Johniga ühineb kohtuteel tema abikaasa David Furnish..