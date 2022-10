Soome kuulsaim eestlane Siim Liivik: „Soome ja Eesti on ühed rassistlikumad maad."

Kodu polnud Siimule turvaline paik. Oma elulooraamatus jagab ta lugu, kuidas tema kasuisa lõi tal rusikaga piimahamba välja. „Kui ma lugesin lapsepõlves sportlaste elulugusid, siis mõtlesin, et kuidas neil kogu aeg nii äge elu on ja kuidas mul kodus on sihuke teema,“ tõdeb hokistaar. „Ma ei tunne enam viha ta vastu, aga olen ka palju selle asjaga teraapias tööd teinud.“