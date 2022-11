„PUUDUTA MIND“ 252. SAADE | Ulmekirjanik Neeme Tambur: kui need neli tingimust täidavad piisavalt suure osa ühiskonnast, on ühiskond küps "mfp" hüpnootiliseks transiks

„Puuduta mind“ saade alustab väga põnevate teemadega ja meil on täna külas ulmekirjanik Neeme. Teemasid on palju, millest sooviks sinuga Neeme rääkida. Üks tore sündmus juhtus alles hiljuti, millest ka sina olid suures elevuses. Nimelt pälvis prantsuse neuroteadlane Alen Aspekt Nobeli preemia. Miks see sind nii hirmsasti erutab?