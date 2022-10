Abiks eesti keele õppurile: lugege „Sipsikut“, Leelo Tungla lasteluulet ja piiblit

„Lastekirjandus on keeleõppeks suurepärane. Eesti lastekirjanduse keel on traditsiooniliselt väga hea ja väga hästi toimetatud,“ kiidab Ilmar Tomusk, keeleameti peadirektor ja lastekirjanik. Kui teil on mõni eesti keelt õppima asunud kolleeg, sõber või kursusekaaslane, kes mõistab raamatut lugeda ega karda seda oskust kasutada, saatke see artikkel talle edasi.