HÜVA NÕU | Miks on oluline enne katusele minekut paigaldada sinna ankrupunktid ja kuidas seda teha?

Nurm räägib, et peamiseks ohuks katustel käies on kukkumise oht – lamekatustel võib üle ääre kukkuda ja kaldkatustel piisab libastumisest, et üle ääre alla kukkuda. Ta teab juhtumit, kus kerge kaldega katusel sai töötaja kuumarabanduse, kaotas tasakaalu ning veeres katuse pealt alla. Kuna töötaja rakmetega kinni ei olnud, siis kukkumine oli nelja korruse kõrguselt kõvale murule. „Napilt jäi inimene ellu, aga nüüd on alakehast saati halvatud. Kukkumistega kipub nii olema, et saadakse püsiv puue või surm. Kevadel katustel tööd tehes on ohuks ka pesitsevad kajakad, kes oma pesa kaitsmiseks inimesi ründavad – meile on see reaalne oht, millega peame tööd tehes arvestama,“ selgitab ta.