„Meil oli viimastel aegadel Eduardiga surmast päris palju juttu, see oli nagu märk...“

„Kui me Eduardiga möödunud nädala lõpus viimast korda rääkisime, püüdis ta küll rõõmus olla, aga ta hääl oli kuidagi teistsugune kui tavaliselt,“ sõnab karikaturist Eduard Tüüri õde Linda. „Ma ütlesin, et Eedi, ole tubli. Ja tema vastas: „Linda, kallis, ole sa ka tubli.“ Sellega said meie jutud selles elus räägitud.“ Natukese aja pärast tuli Lindale kõne Nõmme pansionaadist, kus kunstnik viimased aastad elas. Öeldi, et talle oli kutsutud kiirabi ja viidud haiglasse, kus ta esmaspäeva, 3. oktoobri õhtul suri.