ARVUSTUS | „Villa“ pakub kvaliteetset kraami, kuid (sala)kaamerad näitavad paljast tagumikku ka seal

Nädala algul esilinastus juutuuberite Andrei Zevakini ja Robert Valtingu juhitud „Villa“, mis juba oma eksootilise võttekohaga paneb kõrge kaarega ära kõigile senistele kodumaistele tõsieluseriaalidele, millest nii mõneski bikiinides noored Eestimaa suves lõdisevad. Ka osalejad on palju viksimad ja viisakamad, kuid lõpuks on ikkagi fakt, see, et kui keegi tahab kaameratega ääristatud toas kaaslast kabistada, siis vahet pole, millises realitys seda teha – tõsielusaate liidese saad ikka oma nimele tükiks ajaks ette.