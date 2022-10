Mihhail Gerts: „Tahaksin mõelda, et me ei lähe seda teed, et kasutame muusikat sõja kontekstis ära.“

Sellesama festivali pärast ei anna ta endale armu: kihutab Saksamaa ja Eesti vahet. Töötab hommikust ööni. Möönab, et Tubina muusika on keeruline. Et see muusika on eelkõige muusikuile tõsine väljakutse. Just seetõttu, et Tubin on heliloojana malemängija: „Tal ei ole kunagi ainult üks käik. Ühe käigu taga on mitu käiku mõttes ja sel viisil komponeerib ta kõik oma sümfooniad. Seda on jälgida väga põnev. Tubina tasemel on 20. sajandi maailma muusikas loodud väga vähe teoseid.“