Jared Leto hakkab uues eluloofilmis kehastama maailmakuulsat moeloojat

Kirglik moehuviline Leto on rääkinud, et esimest korda Lagerfeldiga (1933 - 2019) kohtudes kuulutas ta: „Teate, ma pean teid kord filmis mängima.“ Lagerfeld olnud nõus. „Ainult sina, kullake, ainult sina!“ olnud ekstravagantse moelooja vastus.

„Tunnen, et ring on nüüd täis ja Karl oleks meie üle uhke,“ ütles Leto WWD.comile. Hollywoodi staar on ka filmi produtsentide seas. Teised produtsentid on kadunud moelooja usaldusisikud Pier Paolo Righi, Caroline Lebar ja Sébastien Jondeau.