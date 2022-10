PALJASTUS: FBI hoidis armastatud lauljannal 40 aastat silma peal

76aastaselt surnud Franklinist (1942 - 2018) leidub FBI-s 270 lehekülje jagu arhiivimaterjali. Osa sellest on endiselt salajane, vahendab Iltalehti. Lauljannat on FBI materjalides, mis pärinevad aastaist 1967-2007, nimetatud musta äärmusliikumise toetajaks ja kommunismi toetajaks, öeldud on sedagi, et ta vihkab Ameerikat.