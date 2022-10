Brad Pitt eitab oma laste kägistamist ja löömist

Õhtuleht kirjutas kolmapäeval, et Jolie kirjeldab kohtudokumentides, kuidas Pitt vägivallatses 2016. aasta sügisel öisel lennusõidul Prantsusmaalt Californiasse oma pereliikmete kallal. Jolie väitel oli Brad üht oma kuuest lapsest kägistanud, teist näkku löönud ning temal, Angelinal, juustest kinni krabanud ja ta vastu lennukiseina virutanud. Näitlejanna selg ja küünarnukk said rüseluse käigus viga.

Pitti esindaja ütles CNNile, et Jolie väited on täiesti alusetud. „Angelina lugu täieneb iga kord, kui ta seda jutustab, uute ja alusetute väidetega. Brad on võtnud vastutuse asjade eest, mida ta on teinud, kuid keeldub võtma vastutust asjade eest, mida ta teinud pole.“