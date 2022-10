Anne Maiste: „Valus ja raske oli vaadata, kuidas Teo haiglas üle kuu aja sepsisega võitles.“

On 1976. aasta 30. aprill. Tombi kultuuripalee naiskoor Ilo tähistab Estonia kontserdisaalis oma 30. aastapäeva. Solistina esineb varemgi kooriga kontsertidel osalenud bass Teo-Endel Maiste, kel on selleks ajaks seljataga 11 aastat Estonia laval. Teadustajaks on Anne Prikk, kes pole tuntud lauljaga silmast silma kunagi kohtunud ega teagi, kuidas ta välja näeb. Kontsert on kohe-kohe algamas, aga solisti pole veel näha. Anne uurib korraldaja käest, et millal ta alustada saab, kas Maiste on juba kohal? Korraldaja vajutab talle jalaga varbaninale, andes märku, et küsitu seisab otse Anne selja taga. „Kuidas ma oleks pidanud teda ära tundma, ta ei olnud uhke ja staariliku käitumisega!“ meenutab Anne toonast lõbus-kohmetut seika. Tol hetkel ei olnud tal veel aimugi, et Teo jääb toetavalt tema seljataha ja hoolivalt tema kõrvale seisma 43 õnnelikuks aastaks.