VÕLTSITUD ALASTIFOTO LEVIB NAGU KULUTULI! Sisulooja Laura Kiisk: olin väga löödud – tundus, et iga inimene on seda pilti näinud ja mõistab mind hukka

Seriaalist „Armastuse malev“ tuntuks saanud sisulooja Laura Kiisk (22) on kimpus võltsitud alastifotoga. Nimelt on keegi pätsanud Instagramist tema postitatud bikiinipildi ning seda omavoliliselt fototöötlusprogrammis nõnda muutnud, et jääb mulje, justkui neiu poseeriks ihualasti. „Seal on minu keha ja minu nägu. Aga väga oskuslikult on juurde töödeldud rinnad ja paljas alaosa,“ räägib Kiisk. Seesamune foto ringleb nüüd sotsiaalmeedias kulutulena. „Väga paljud arvavadki, et see on päris pilt,“ kurdab Laura.