HÜVA NÕU | Mitte ükski naine ei peaks tegema valikuid oma majandusliku sõltuvuse tõttu

Personalileidja Laura Kassin on ettevõtja ning värbaja, kel on personaliotsingu vallas kogemusi juba pea kümme aastat. Mantra, mille järgi ta oma elu elab, on - iga päev, iga kuu, iga aasta olla parem versioon endast ning aidata ka teisel enda ümber saavutada maksimaalne potentsiaal. Tema suurim elu eesmärk on aidata kaasa naiste finantsiseseisvuse tõstmisele, et mitte ükski naine ei peaks tegema valikuid oma majandusliku sõltuvuse tõttu.