Oktoobris on õhus palju ebamäärasust ning asjad ei pruugi olla sellised, nagu välja paistavad. Toimub totaalne piiride hägustumine. Kes soovib näha selget pilti ja tunneb rõõmu konkreetsust, peab pettuma - oktoobris on seda raske saavutada. Veidrikele on see aga soodne aeg!