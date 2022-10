„SEKS, SNOBISM, SADISM!“ Tümitatud „Dr No“ pani aluse Bondi-filmide saagale

5. oktoobril 1962 tehti Londonis kahel rindel kultuuriajalugu. Ilmus The Beatlesi esimene singel „Love Love Me Do“ ning ekraanile jõudis režissöör Terence Youngi „Dr No“. Toona tundus see olevat lihtsalt järjekordne spioonifilm – kuid Ian Flemingi loodud härrasspioon nimega James Bond sai Sean Connery kehastuses maailmakuulsaks ning pani aluse filmisarjale, mis veel 60 aastat hiljemgi laineid lööb.