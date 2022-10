„ORJAD!“ Alla Pugatšova avaldas uue karmi postituse

Septembrikuises Instagrami postituses kirjutas Pugatšova, et on Venemaa patrioot ja soovib, et ta kodumaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad Venemaa paariariigiks. Vahetult enne seda oli Venemaa justiitsministeerium tunnistanud välisagendiks Pugatšova viienda abikaasa, telesaatejuhi Maksim Galkini, kes on kritiseerinud sõda Ukrainas. Pugatšova ütles, et tedagi võib välisagentide nimekirja panna, sest ta toetab oma mehe sõjavastaseid seisukohti.