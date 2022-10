KULUKAS SPORT! Kaia Kanepi eksklusiivse võistluskostüümi looja: „Mugavus ja ilu võrdubki enesekindel naine!“

„Me tutvusime Kaiaga Forus spordiklubi garderoobis. Seega oleme temaga garderoobisõbrannad,“ meenutab disainer Riina Laanetu muigelsui oma esmakohtumist Kaia Kanepiga. Just Riina Laanetul oli au disainida tennisistile eksklusiivne võistluskostüüm WTA turniiriks. „Kuna ma ise harrastan tennist, siis tean, mis on selle spetsiifilise riietuse juures hea ja mugav,“ sõnab ta. Õhtuleht uuris moeloojalt, kuidas tema koostöö sportlasega alguse sai, milline nägi välja uhke esinemiskostüümi valmimisprotsess ja kui palju spetsiaalselt just Kaia Kanepile valmistatud couture kostüüm õigupoolest maksab.