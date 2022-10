KAHETSUS: Taani kuninganna kommenteeris suure peretüli vallandanud otsust

Margrethe II (82) teatas hiljuti, et võtab neljalt oma kaheksast lapselapsest kuningliku tiitli. Otsus puudutab tema noorema poja prints Joachimi (53) nelja last kahest abielust: kolme poega ja tütart, kellest vanim on 23 ja noorim 11. Kuningakoja sotsiaalmeedias tehtud avalduses märgitakse, et samamoodi on tegutsetud teisteski Euroopa kuningakodades. Tõepoolest, Rootsi kuningas võttis oma kahe noorema lapse järglastelt kuninglikud õigused ja tiitlid juba mitu aastat tagasi.