POLNUD SUNNIVIISILINE LAHKUMINE? Muinsuskaitse juht Liisa Pakosta: meil olid ülemusega vaidlused, mida tohin öelda ja mida mitte

„Mul on väga kahju, kui palehigis tööd tegevaid lastega naisi, kes ühildavad sealjuures ka pereelu täiesti mõistlikul määral riigile kahju tekitamata – et neile naistele hakatakse silti külge kleepima. See on täiesti vale,“ kommenteerib muinsuskaitseameti juht Liisa Pakosta „Ringvaates“ enda kohta käivat Eesti Päevalehe artiklit, kus teda süüdistatakse „repsitamises“.