ÕL TV VIDEO | Noor Tallinna Ülikooli tudeng Arles läks "Villasse" puhkama

„Pere, sõbrad, kogu suguvõsa olid väga toetavad, kui teatasin et kavatsen osaleda tõsieluseriaalis,“ rõõmustab Arles. „Öeldigi otse, et poiss, tee mis tahad, aga tee oma lollused vähemalt nooruses ära. Kuid samas, olgem ausad, need teised reality`id, mis meil tehakse on ikka päris õudsad. Teisalt, sisetunne ütles ikkagi, et usalda Andreid ja Robinit. Tundub, et tegin õigesti, sest „Rannamajaga“ ei saa „Villat“ kuskilt otsast võrrelda.“