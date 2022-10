HÜVA NÕU | IGIPÕLINE KÜSIMUS: miks sõnad teevad haiget ja mõjutavad meid nii tugevalt?

Candace Perti sõnul on sõnadel muusikale sarnanev toimemehhanism – see võib haiget teha või tervendada. Kusjuures, ei ole vahet, kas sõnad on öeldud häälega või üksnes mõttes. Mõtlemise puhul on tegu samal ajal ergastuvate ajurakkude võrgustikega. Neuronite pinnal ioonkanaleid moodustavate tuhandete retseptorite tundlikkusest sõltub edastatava impulsi tugevus. Neil ioonkanalitel on üks huvitav omadus – need on kas avatud või suletud.