KUNINGLIKUD PISARAD: kuninganna otsuse üle nördinud prints puhkes intervjuud andes nutma

Taani kuningakoda andis eelmisel nädalal teada, et Margrethe II - Elizabeth II surma järel Euroopa ainus naissoost valitseja - võtab oma kaheksast lapselapsest neljalt printsi/printsessi tiitli. Õukonna pressiteates seisab, et monarhi kinnitusel aitab see kõnealustel lapselastel jõudsamalt oma eluteed kujundada.