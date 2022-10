Bruce Willis müüs oma näo deepfake-firmale?

Bruce Willise pereliikmed teatasid pool aastat tagasi, et filmitäht kannatab kõnevõimet mõjutava afaasia all ja taandub näitlejatööst. Hiljuti aga levisid kõhedaks tegevad kuuldused, et Bruce on müünud esimese staarina maailmas oma näo õigused deepfake-firmale.