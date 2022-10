Britney ehmatav käitumine sotsiaalmeedias jätkub – fännid on uuest videost šokeeritud

Teises postituses nendib Britney, et tal on väga raske kõigest lahti lasta. „Põhiprobleem on see, et mu pere ei saa ikka veel mitte millestki aru ja nad usuvad siiralt, et pole eales midagi valesti teinud!“

Spears oli aastaid oma isa ametliku eestkoste all, mis määrati talle pärast vaimset kokkuvarisemist. Aasta tagasi sai lauljanna viimaks enesemääramisõigused tagasi. Ta on oma emale ja nooremale õele ette heitnud, et nood teda päästa ei üritanud. Keerulised on Britney suhted ka teismeliste poegadega. Jayden (16) ja Sean (17) on peamiselt kasvanud oma isa, Spearsi eksmehe Kevin Federline’i hoole all. Hiljutises intervjuus tunnistasid poisid, et pole ema pikemat aega näinud. Nad soovivad, et Britney saaks oma vaimse tervise korda. Federline on öelnud, et pojad häbenevad ema sotsiaalmeediapostitusi ja neis sisalduvaid aktifotosid.