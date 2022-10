Alika Milova staarisaatest: arvasin, et venelane ei saa nii suurt konkurssi võita

Viimase staarisaate hooaja võitja Alika Milova rääkis saates „Hommik Anuga“, et üks tema lapsepõlveunistusi on võita „Eesti laulu“ konkurss. „Ma olin alati suur fänn ja vaatasin seda täitsa südaööni, kui vanemad juba diivanil magasid. Ma arvan, et see ei ole saladus ja võiks küll arvata, et ma lähen „Eesti laulule“.“