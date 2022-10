Hendrik Toompere maalimisest: kui hakkan joonistama kaunist naist, siis välja tuleb hobune

„Koroona ajal, kui etendused jäid ära ega saanud publiku ette astuda ning kuude kaupa ei olnud võimalust oma loomingulist võimet testida ja tagasisidet saada, hakkasingi maale, mis olen teinud, pulli pärast Facebooki üles panema,“ rääkis ta.

Toompere märkis, et kuigi on saanud teostele erisugust kriitikat, on valdav reaktsioon olnud üllatus.

Akadeemiliselt ei ole Toompere kunstitegemist õppinud, samuti pole ta enda sõnul eriti kõva joonistaja. „Kui hakkan joonistama kaunist naist, siis välja tuleb sealt hobune,“ lausus ta.

Kunstihuvi on mehega koos käinud aga juba pikalt. „Mulle meeldib kunst väga ja mul on mitmeid kunstnikest sõpru. Kui olen neil külas käinud ja tundnud ateljees tärpentini, värnitsa ja õli lõhna, siis on justkui [tunne], nagu ma oleks eelmises elus kunstnik olnud – midagi hakkab kihelema, midagi ärkab ellu, kananahk tuleb peale.“

Just nende lõhnade tõttu hakkas ta isegi maalima. „Muidugi asusin kohe julmalt kõige kangema materjali ehk õlimaali kallale. Ma ei hakanud üldse lahjemate asjadega tegelema,“ meenutas mees ja lisas, et on maalides väga kärsitu. „Ma tahan ruttu selle asja valmis saada. Ma ei kannata oodata nädalate või kuude kaupa, millal üks või teine kiht kuivab.“