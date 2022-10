SUUNAMUDIJA SOOMES | Palju õnne Martin Helme! Filmi „Tulilind“ näitamine Eesti Kaitseväes on homopropaganda!

„Tulilind“ filmi näitamine Eesti Kaitseväes on homopropaganda! Ometi erutab see just ekrekaid nii tuliselt, et võtab viimsegi ööune. Kallid poisid, nii mõnedki teist oleksid valmis oma naisi silma pilgutamatagi petma mõne teise naise või suisa samasoolisega. Kaua te hädaldate? 2022.aastal võib rahulikult kapi alt ja pealt välja tulla, või siis seal vagusi püsida, kedagi ei eruta.