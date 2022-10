KAKS RÕÕMUPALLI ON PAREM KUI ÜKS! Maailmarändurite Katri Katsi ja Juhani Särglepa nunnu pere aina suureneb

„Kodus käib alati mingi trall ja hea on tulla, kui keegi ootab ja on täiesti ekstaasis, kui sa uksest sisse astud,“ räägib Indoneesias Bali saarel elav maailmarändur Katri Palm, kes on koos kallima Juhani Särglepaga aasta jooksul kahe koera omanikuks saanud. Nende peres teevad koerusi kaks retriiverit – aastane Nala ja 12nädalane rõõmupall Nami.